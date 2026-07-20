logo

BTC/USD

63960

ETH/USD

1857.81

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Отставка Сырского приведет к страшным потерям: украинцев ошеломили сценарием
commentss НОВОСТИ Все новости

Отставка Сырского приведет к страшным потерям: украинцев ошеломили сценарием

Военный эксперт Роман Свитан считает, что смена главнокомандующего ВСУ во время активного наступления РФ может создать серьезные риски для обороны Донбасса и других направлений.

20 июля 2026, 12:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

На фоне новой волны слухов о возможном смене главнокомандующего ВСУ военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан призвал не принимать кадровые решения в разгар активных боевых действий. По его словам, отставка Александра Сырского сейчас может иметь серьезные последствия для обороны Донбасса.

Отставка Сырского приведет к страшным потерям: украинцев ошеломили сценарием

Фото: из открытых источников

Комментируя информацию о возможной замене главнокомандующего, Свитан отметил, что не видит оснований для таких решений. Он подчеркнул, что Сырский остается одним из сильнейших украинских военных руководителей в вопросах оперативно-тактического управления.

Эксперт признал, что к работе главнокомандующего есть немало вопросов, в частности, по отдельным операциям. В то же время, он убежден, что менять руководство армии в условиях масштабного наступления российских войск было бы стратегической ошибкой.

"На этом этапе снимать Сырского нельзя. Если это сделать сейчас, мы потеряем Славянск, Краматорск, Лиман, Купянск, Доброполье. Большие риски возникнут и на Ореховском направлении", – заявил Свитан.

Он также напомнил ситуацию после увольнения Валерия Залужного, отметив, что кадровые перестановки на высшем военном уровне могут негативно повлиять на управление войсками в критический момент.

По мнению эксперта, ныне фронт в значительной степени держится на эффективной работе командиров оперативно-тактического уровня, координируемой главнокомандующим. Именно поэтому любые кадровые изменения должны происходить только после стабилизации ситуации в поле боя.

Свитан подчеркнул, что дискуссии об ответственности за отдельные военные решения вполне оправданы, однако они не должны перерастать в политические шаги, способные ослабить оборону страны. По его словам, в период активного российского наступления главным приоритетом должно оставаться сохранение устойчивости украинской обороны, а не смена военного руководства.

Портал "Комментарии" уже писал , что российская армия может в ближайшее время совершить новый массированный ракетный удар по Украине. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов. По его оценке, угроза применения баллистических ракет будет оставаться актуальной как минимум до завершения лета.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CYU2NntUo3o&t=17s
Теги:

Новости

Все новости