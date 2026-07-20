Отставка Сырского приведет к страшным потерям: украинцев ошеломили сценарием

На фоне новой волны слухов о возможном смене главнокомандующего ВСУ военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан призвал не принимать кадровые решения в разгар активных боевых действий. По его словам, отставка Александра Сырского сейчас может иметь серьезные последствия для обороны Донбасса.

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Комментируя информацию о возможной замене главнокомандующего, Свитан отметил, что не видит оснований для таких решений. Он подчеркнул, что Сырский остается одним из сильнейших украинских военных руководителей в вопросах оперативно-тактического управления.

Эксперт признал, что к работе главнокомандующего есть немало вопросов, в частности, по отдельным операциям. В то же время, он убежден, что менять руководство армии в условиях масштабного наступления российских войск было бы стратегической ошибкой.

"На этом этапе снимать Сырского нельзя. Если это сделать сейчас, мы потеряем Славянск, Краматорск, Лиман, Купянск, Доброполье. Большие риски возникнут и на Ореховском направлении", – заявил Свитан.

Он также напомнил ситуацию после увольнения Валерия Залужного, отметив, что кадровые перестановки на высшем военном уровне могут негативно повлиять на управление войсками в критический момент.

По мнению эксперта, ныне фронт в значительной степени держится на эффективной работе командиров оперативно-тактического уровня, координируемой главнокомандующим. Именно поэтому любые кадровые изменения должны происходить только после стабилизации ситуации в поле боя.

Свитан подчеркнул, что дискуссии об ответственности за отдельные военные решения вполне оправданы, однако они не должны перерастать в политические шаги, способные ослабить оборону страны. По его словам, в период активного российского наступления главным приоритетом должно оставаться сохранение устойчивости украинской обороны, а не смена военного руководства.

Портал "Комментарии" уже писал , что российская армия может в ближайшее время совершить новый массированный ракетный удар по Украине. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов. По его оценке, угроза применения баллистических ракет будет оставаться актуальной как минимум до завершения лета.