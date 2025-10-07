logo_ukra

Відшкодування РФ за війну в Україні під великим питанням: озвучено нову дивну причину
Відшкодування РФ за війну в Україні під великим питанням: озвучено нову дивну причину

ЄЦБ підкреслює, що рішення про замороження російських активів має відповідати нормам міжнародного права та узгоджуватися з усіма державами, в яких перебувають ці кошти.

7 жовтня 2025, 10:55
Використання заморожених російських активів для надання так званої "репараційної позики" Україні викликає жваві дискусії серед європейських політиків. У Європейському центральному банку наголошують, що таке рішення має бути погоджене зі всіма державами, де перебувають ці заблоковані кошти Кремля.

Будь-яке рішення щодо використання заморожених активів Центробанку Росії в рамках ЄС має відповідати міжнародному праву. Про це заявила президентка ЄЦБ Крістін Лагард, повідомляє Reuters.

Лагард підкреслила, що будь-який механізм, який буде запроваджено, повинен повністю відповідати міжнародним нормам і правилам.

Виступаючи перед законодавцями у Страсбурзі, голова ЄЦБ висловила побоювання, що рішення ЄС про передачу цих коштів Україні може стати предметом юридичних суперечок.

Вона зауважила, що такі кроки можуть підірвати довіру до євро як валюти та відлякати інвесторів, що зберігають свої активи у євро. Це, в свою чергу, ставить під загрозу фінансову стабільність всього Євросоюзу. 

Крістін Лагард наголосила, що для збереження міцності євро та стабільності фінансової системи всі рішення мають бути ретельно продумані та узгоджені з міжнародними нормами.

Вона також підкреслила, що країни, які найбільше ризикують через можливе використання заморожених коштів Росії, повинні дійти згоди щодо надання Україні "репараційної позики".

Як вже писали "Коментарі", масштабування виробництва українських ракет “Довгий Нептун” і “Фламінго” може знизити залежність від західних аналогів, таких як Tomahawk. Про це заявив військовий експерт, ветеран російсько-української війни та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі "Радіо NV".

 



