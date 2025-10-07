Американські Tomahawk стануть непотрібними: озвучено інтригуючий прогноз ударів ЗСУ по РФ

Масштабування виробництва українських ракет “Довгий Нептун” і “Фламінго” може знизити залежність від західних аналогів, таких як Tomahawk. Про це заявив військовий експерт, ветеран російсько-української війни та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі "Радіо NV".

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Україна вже має у своєму арсеналі потужне високоточне озброєння власної розробки, яке здатне ефективно виконувати завдання стратегічного рівня.

"Ракета “Довгий Нептун” — одна з найкращих у своєму класі. У Європі наразі не виробляють аналогічного озброєння з такими характеристиками. Незважаючи на війну, нам вдалося створити високотехнологічний продукт, який визнають навіть за кордоном", — наголосив Гетьман.

Він також звернув увагу на українську розробку під назвою "Фламінго". Ця ракета, за словами експерта, має великий радіус дії та значну бойову потужність, що робить її перспективною для широкого застосування в умовах війни.

"Це дійсно сильна ракета. І якщо ми зможемо масштабувати виробництво як “Фламінго”, так і “Довгого Нептуна”, то потреба в американських Tomahawk буде менш актуальною", — додав Гетьман.

На думку аналітика, допомога Заходу, зокрема передача ракет типу Tomahawk, часто надходить із запізненням — іноді вже тоді, коли українська сторона знаходить власні рішення. Проте, вважає він, це навіть на краще, адже стимулює розвиток вітчизняного ВПК.

