Американские Tomahawk станут ненужными: озвучен интригующий прогноз ударов ВСУ по РФ

Масштабирование производства украинских ракет "Длинный Нептун" и "Фламинго" может снизить зависимость от западных аналогов, таких как Tomahawk. Об этом заявил военный эксперт, ветеран российско-украинской войны и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире Радио NV.

Фото: из открытых источников

По его словам, Украина уже имеет в своем арсенале мощное высокоточное вооружение собственной разработки, способное эффективно выполнять задачи стратегического уровня.

"Ракета "Длинный Нептун" – одна из лучших в своем классе. В Европе пока не производят аналогичное вооружение с такими характеристиками. Несмотря на войну, нам удалось создать высокотехнологичный продукт, который признают даже за границей", – подчеркнул Гетьман.

Он также обратил внимание на украинскую разработку под названием Фламинго. У этой ракеты, по словам эксперта, есть большой радиус действия и значительная боевая мощность, что делает ее перспективной для широкого применения в условиях войны.

"Это действительно мощная ракета. И если мы сможем масштабировать производство как Фламинго, так и Длинного Нептуна, то потребность в американских Tomahawk будет менее актуальной", — добавил Гетьман.

По мнению аналитика, помощь Запада, в частности, передача ракет типа Tomahawk, часто поступает с опозданием — иногда уже тогда, когда украинская сторона находит собственные решения. Однако, считает он, это даже к лучшему, поскольку стимулирует развитие отечественного ВПК.

