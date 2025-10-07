logo

BTC/USD

123695

ETH/USD

4676.94

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украине поставили ультиматум для возмещения за войну Путина: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Украине поставили ультиматум для возмещения за войну Путина: детали

ЕЦБ подчеркивает, что решение о замораживании российских активов должно отвечать нормам международного права и согласовываться со всеми государствами, в которых находятся эти средства.

7 октября 2025, 11:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Использование замороженных российских активов для предоставления так называемого "репарационного займа" Украине вызывает оживленные дискуссии среди европейских политиков. В Европейском центральном банке отмечают, что такое решение должно быть согласовано со всеми государствами, где находятся эти заблокированные средства Кремля.

Украине поставили ультиматум для возмещения за войну Путина: детали

Фото: из открытых источников

Любое решение по использованию замороженных активов Центробанка России в рамках ЕС должно соответствовать международному праву. Об этом заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард, сообщает Reuters.

Лагард подчеркнула, что любой введенный механизм должен полностью соответствовать международным нормам и правилам.

Выступая перед законодателями в Страсбурге, глава ЕЦБ выразила опасение, что решение ЕС о передаче этих средств Украине может стать предметом юридических споров.

Она отметила, что такие шаги могут подорвать доверие к евро как валюте и отпугнуть инвесторов, сохраняющих свои активы в евро. Это в свою очередь ставит под угрозу финансовую стабильность всего Евросоюза.

Кристин Лагард подчеркнула, что для сохранения прочности евро и стабильности финансовой системы все решения должны быть тщательно продуманы и согласованы с международными нормами.

Она также подчеркнула, что страны, наиболее рискующие из-за возможного использования замороженных средств России, должны прийти к соглашению о предоставлении Украине "репарационного займа".

Как уже писали "Комментарии", масштабирование производства украинских ракет "Длинный Нептун" и "Фламинго" может снизить зависимость от западных аналогов, таких как Tomahawk. Об этом заявил военный эксперт, ветеран российско-украинской войны и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире Радио NV.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости