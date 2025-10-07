Україні поставили ультиматум для відшкодування за війну Путіна: деталі

Використання заморожених російських активів для надання так званої "репараційної позики" Україні викликає жваві дискусії серед європейських політиків. У Європейському центральному банку наголошують, що таке рішення має бути погоджене зі всіма державами, де перебувають ці заблоковані кошти Кремля.

Фото: з відкритих джерел

Будь-яке рішення щодо використання заморожених активів Центробанку Росії в рамках ЄС має відповідати міжнародному праву. Про це заявила президентка ЄЦБ Крістін Лагард, повідомляє Reuters.

Лагард підкреслила, що будь-який механізм, який буде запроваджено, повинен повністю відповідати міжнародним нормам і правилам.

Виступаючи перед законодавцями у Страсбурзі, голова ЄЦБ висловила побоювання, що рішення ЄС про передачу цих коштів Україні може стати предметом юридичних суперечок.

Вона зауважила, що такі кроки можуть підірвати довіру до євро як валюти та відлякати інвесторів, що зберігають свої активи у євро. Це, в свою чергу, ставить під загрозу фінансову стабільність всього Євросоюзу.

Крістін Лагард наголосила, що для збереження міцності євро та стабільності фінансової системи всі рішення мають бути ретельно продумані та узгоджені з міжнародними нормами.

Вона також підкреслила, що країни, які найбільше ризикують через можливе використання заморожених коштів Росії, повинні дійти згоди щодо надання Україні "репараційної позики".

