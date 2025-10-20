“Відродити” СРСР: прихильники Росії діяли у 8 областях України

На четвертому році війни у 8 областях України викрили прихильників Росії, які за завданням ворога збиралися "відродити" СРСР в Україні.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Службі безпеки України повідомили, що зірвали спробу Росії дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні шляхом створення неокомуністичних осередків.

“За результатами комплексних заходів викрито вісьмох поплічників окупантів у Київській, Черкаській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях”, — повідомили в СБУ.

За завданням, отриманим від кураторів з РФ, зловмисники повинні були створити осередки прихильників радянського союзу у своїх областях. Надалі планувалося використовувати це ядро для розхитування ситуації на місцях. Кураторством займався викладач кафедри військово-морської академії із Санкт-Петербурга.

“Фігуранти створили власні канали в Телеграмі та ТікТоку, через які підшукували однодумців вступити до так званого “оргкомітету УРСР”. Також за допомогою онлайн-платформ їхні адміністратори поширювали радянську символіку, агітували до створення партійних “осередків” та закликали ігнорувати українське законодавство”, — повідомили в СБУ.

У ході розслідування встановили, що затримані виявилися ідеологічними прихильниками Росії, які очікували на повну окупацію України. У ході обшуків місць проживання фігурантів було вилучено смартфони та комп’ютерну техніку, яку вони використовували для поширення кремлівської пропаганди.

У СБУ зазначили, що вісьмом організаторам ворожого підпілля повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 109, чч. 1, 2 ст. 436-1, чч. 1, 2, 3 ст. 436-2.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про масштабний бізнес на ухилянтах на Закарпатті.



