"Відродити" СРСР: прихільники Росії діяли у 8 областях України
commentss НОВИНИ Всі новини

"Відродити" СРСР: прихильники Росії діяли у 8 областях України

В Україні викрили вороже підпілля - планували створити підґрунтя для відродження СРСР в Україні

20 жовтня 2025, 20:08
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На четвертому році війни у 8 областях України викрили прихильників Росії, які за завданням ворога збиралися "відродити" СРСР в Україні.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Службі безпеки України повідомили, що зірвали спробу Росії дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні шляхом створення неокомуністичних осередків.

“За результатами комплексних заходів викрито вісьмох поплічників окупантів у Київській, Черкаській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях”, — повідомили в СБУ. 

За завданням, отриманим від кураторів з РФ, зловмисники повинні були створити осередки прихильників радянського союзу у своїх областях. Надалі планувалося використовувати це ядро для розхитування ситуації на місцях. Кураторством займався викладач кафедри військово-морської академії із Санкт-Петербурга.

“Фігуранти створили власні канали в Телеграмі та ТікТоку, через які підшукували однодумців вступити до так званого “оргкомітету УРСР”. Також за допомогою онлайн-платформ їхні адміністратори поширювали радянську символіку, агітували до створення партійних “осередків” та закликали ігнорувати українське законодавство”, — повідомили в СБУ.

У ході розслідування встановили, що затримані виявилися ідеологічними прихильниками Росії, які очікували на повну окупацію України. У ході обшуків місць проживання фігурантів було вилучено смартфони та комп’ютерну техніку, яку вони використовували для поширення кремлівської пропаганди.

У СБУ зазначили, що вісьмом організаторам ворожого підпілля повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 109, чч. 1, 2 ст. 436-1, чч. 1, 2, 3 ст. 436-2.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про масштабний бізнес на ухилянтах на Закарпатті.




Джерело: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-i-natspolitsiia-vykryly-8-poplichnykiv-rf-yaki-za-zavdanniam-voroha-zbyralysia-vidrodyty-srsr-v-ukraini
