"Возродить" СССР: сторонники России действовали в 8 областях Украины

На четвертом году войны в 8 областях Украины разоблачили сторонников России, которые по заданию врага собирались "возродить" СССР в Украине.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Службе безопасности Украины сообщили, что сорвали попытку России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине путем создания некоммунистических центров.

"По результатам комплексных мероприятий разоблачены восемь приспешников оккупантов в Киевской, Черкасской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях", — сообщили в СБУ.

По заданию, полученному от кураторов из РФ, злоумышленники должны были создать ячейки сторонников советского союза в своих областях. В дальнейшем планировалось использовать это ядро для расшатывания ситуации на местах. Кураторством занимался преподаватель кафедры военно-морской академии из Санкт-Петербурга.

"Фигуранты создали собственные каналы в Телеграм и ТикТоке, через которые подыскивали единомышленников вступить в так называемый "оргкомитет УССР". Также с помощью онлайн-платформ их администраторы распространяли советскую символику, агитировали к созданию партийных "ячеек" и призывали игнорировать украинское законодательство", — сообщили в СБУ.

В ходе расследования установили, что задержанные оказались идеологическими сторонниками России, которые ожидали полной оккупации Украины. В ходе обысков мест проживания фигурантов были изъяты смартфоны и компьютерная техника, которую они использовали для распространения кремлевской пропаганды.

В СБУ отметили, что восьми организаторам вражеского подполья сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 109, чч. 1, 2 ст. 436-1, чч. 1, 2, 3 ст. 436-2.

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал о масштабном бизнесе на уклонистах на Закарпатье.



