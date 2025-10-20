"Возродить" СССР: сторонники России действовали в 8 областях Украины

Рубрики
На четвертом году войны в 8 областях Украины разоблачили сторонников России, которые по заданию врага собирались "возродить" СССР в Украине.
В Службе безопасности Украины сообщили, что сорвали попытку России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине путем создания некоммунистических центров.
По заданию, полученному от кураторов из РФ, злоумышленники должны были создать ячейки сторонников советского союза в своих областях. В дальнейшем планировалось использовать это ядро для расшатывания ситуации на местах. Кураторством занимался преподаватель кафедры военно-морской академии из Санкт-Петербурга.
В ходе расследования установили, что задержанные оказались идеологическими сторонниками России, которые ожидали полной оккупации Украины. В ходе обысков мест проживания фигурантов были изъяты смартфоны и компьютерная техника, которую они использовали для распространения кремлевской пропаганды.
В СБУ отметили, что восьми организаторам вражеского подполья сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 109, чч. 1, 2 ст. 436-1, чч. 1, 2, 3 ст. 436-2.
Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
