Масштабний бізнес на ухилянтах на Закарпатті: майже 400 осіб затримали при спробі втекти за кордон
commentss НОВИНИ Всі новини

Масштабний бізнес на ухилянтах на Закарпатті: майже 400 осіб затримали при спробі втекти за кордон

За 9 місяців 2025 року на Закарпатті викрили 270 організаторів та спільників незаконних схем перетину кордону

20 жовтня 2025, 19:47
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що від початку 2025 року на Закарпатті викрили сотні схем “бізнесу на ухилянтах”. Викрили понад 270 організаторів та спільників незаконних схем перетину кордону. До суду скеровано 174 обвинувальні акти, а 395 осіб затримали під час спроби втекти за межі України.

Масштабний бізнес на ухилянтах на Закарпатті: майже 400 осіб затримали при спробі втекти за кордон

Мобілізація. Ілюстративне фото

Як повідомили в Офісі генпрокурора, сума “заробітку”, на яку розраховували організатори, перевищує 1,6 млн дол. Суди області упродовж 2025 року вже винесли 18 вироків щодо 20 осіб за організацію незаконного переправлення чоловіків призовного віку, значна частина справ ще слухається в судах.

“Серед останніх рішень — вирок Берегівського районного суду стосовно 23-річного мешканця с. Грушово Тячівського району. Він разом зі спільником намагався переправити двох чоловіків до Угорщини за винагороду у розмірі від 3500 до 5000 доларів США. Чоловіка, який уже мав судимість, затримали прикордонники на околиці села Велика Бакта. Суд визнав його винним та призначив 6 років позбавлення волі”, — повідомили в Офісі Генпрокурора.

В Офісі зазначили, що прокуратура послідовно реагує на кожен випадок організації незаконного переправлення, доводячи справи до обвинувальних вироків.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в України викрили ще 20 організаторів схем ухилення від мобілізації. У Службі безпеки України повідомили, що фігуранти за суми від 3 до 14 тис. доларів допомагали військовозобов’язаним уникнути призову. Незаконні схеми викрили в різних регіонах України. 

У СБУ повідомили, що всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.




Джерело: https://gp.gov.ua/ua/posts/na-zakarpatti-vikrito-sotni-sxem-biznesu-na-vtecax-ponad-270-organizatoriv-postanut-pered-sudom
