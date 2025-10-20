Масштабный бизнес на уклонистах на Закарпатье: почти 400 человек задержали при попытке бежать за границу

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что с начала 2025 года на Закарпатье разоблачили сотни схем "бизнеса на уклонистах". Разоблачили более 270 организаторов и сообщников незаконных схем пересечения границы. В суд направлено 174 обвинительных акта, а 395 человек задержали при попытке бежать за пределы Украины.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, сумма "заработка", на которую рассчитывали организаторы, превышает 1,6 млн долл. Суды области в течение 2025 года уже вынесли 18 приговоров в отношении 20 человек за организацию незаконной переправки мужчин призывного возраста, значительная часть дел еще слушается в судах.

"Среди последних решений — приговор Береговского районного суда в отношении 23-летнего жителя с. Грушово Тячевского района. Он вместе с сообщником пытался переправить двух мужчин в Венгрию за вознаграждение в размере от 3500 до 5000 долларов США. Мужчину, уже имевшего судимость, задержали пограничники на окраине села Большая Бакта. Суд признал его виновным и назначил 6 лет лишения свободы", – сообщили в Офисе Генпрокурора.

В Офисе отметили, что прокуратура последовательно реагирует на каждый случай организации незаконной переправки, доводя дела до обвинительных приговоров.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине разоблачили еще 20 организаторов схем уклонения от мобилизации. В Службе безопасности Украины сообщили, что фигуранты за суммы от 3 до 14 тыс. долларов помогали военнообязанным избежать призыва. Незаконные схемы разоблачили в разных регионах Украины.

В СБУ сообщили, что всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.



