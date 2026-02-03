Відповідь за 24 години: Україна та Захід погодили сценарій на випадок зриву перемир'я Росією

Україна спільно з Європою та Сполученими Штатами погодила багаторівневий план дій на випадок, якщо Росія порушить можливу угоду про припинення вогню. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів між Києвом і західними партнерами.

За даними видання, сторони домовилися, що будь-які систематичні чи серйозні порушення перемир'я з боку РФ спричинять скоординовану відповідь з боку Європи та США, включаючи військові заходи. Обговорення цього плану проходило кілька разів у грудні та січні за участю українських, європейських та американських офіційних осіб.

Відповідно до запропонованого механізму, реакція на порушення повинна бути протягом 24 годин. У першому етапі передбачено офіційне дипломатичне попередження Москві. Паралельно Україна одержує право негайно застосовувати власні військові заходи для припинення порушень на лінії зіткнення.

Якщо бойові дії з боку Росії продовжаться, план передбачає перехід до другої фази. У цьому випадку у відповідь можуть бути задіяні сили так званої коаліції охочих, до якої входять багато держав Європейського союзу, а також Великобританія, Норвегія, Ісландія та Туреччина.

Як зазначає Financial Times, у разі подальшої ескалації та розширення атак після закінчення 72 годин після першого порушення може бути ініційована масштабніша скоординована реакція. Вона передбачає участь сил, які підтримує Захід, включаючи збройні сили Сполучених Штатів.

Джерела видання наголошують, що мета плану — позбавити Кремль можливості безкарно порушувати режим припинення вогню та наперед визначити чіткі наслідки за будь-які спроби його зриву.

