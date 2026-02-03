logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.19

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ответ за 24 часа: Украина и Запад согласовали сценарий на случай срыва перемирия Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Ответ за 24 часа: Украина и Запад согласовали сценарий на случай срыва перемирия Россией

FT раскрыла многоуровневый план реакции Европы и США на возможные нарушения прекращения огня

3 февраля 2026, 08:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина совместно с Европой и Соединёнными Штатами согласовала многоуровневый план действий на случай, если Россия нарушит возможное соглашение о прекращении огня. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между Киевом и западными партнёрами.

Ответ за 24 часа: Украина и Запад согласовали сценарий на случай срыва перемирия Россией

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным издания, стороны договорились, что любые систематические или серьёзные нарушения перемирия со стороны РФ повлекут за собой скоординированный ответ со стороны Европы и США, включая военные меры. Обсуждение этого плана проходило несколько раз в декабре и январе с участием украинских, европейских и американских официальных лиц.

Согласно предложенному механизму, реакция на нарушение должна последовать в течение 24 часов. На первом этапе предусмотрено официальное дипломатическое предупреждение Москве. Параллельно Украина получает право немедленно применять собственные военные меры для прекращения нарушений на линии соприкосновения.

Если боевые действия со стороны России продолжатся, план предусматривает переход ко второй фазе. В этом случае в ответ могут быть задействованы силы так называемой "коалиции желающих", в которую входят многие государства Европейского союза, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.

Как отмечает Financial Times, в случае дальнейшей эскалации и расширения атак по истечении 72 часов после первого нарушения может быть инициирована более масштабная скоординированная реакция. Она предполагает участие сил, поддерживаемых Западом, включая вооружённые силы Соединённых Штатов.

Источники издания подчёркивают, что цель плана — лишить Кремль возможности безнаказанно нарушать режим прекращения огня и заранее обозначить чёткие последствия за любые попытки его срыва.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин придумал, что предложить Трампу, чтобы тот отодвинул Украину на второй план.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/0f26d56d-98cd-4999-8908-4a851a2de773
Теги:

Новости

Все новости