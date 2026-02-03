Ответ за 24 часа: Украина и Запад согласовали сценарий на случай срыва перемирия Россией

Украина совместно с Европой и Соединёнными Штатами согласовала многоуровневый план действий на случай, если Россия нарушит возможное соглашение о прекращении огня. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между Киевом и западными партнёрами.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным издания, стороны договорились, что любые систематические или серьёзные нарушения перемирия со стороны РФ повлекут за собой скоординированный ответ со стороны Европы и США, включая военные меры. Обсуждение этого плана проходило несколько раз в декабре и январе с участием украинских, европейских и американских официальных лиц.

Согласно предложенному механизму, реакция на нарушение должна последовать в течение 24 часов. На первом этапе предусмотрено официальное дипломатическое предупреждение Москве. Параллельно Украина получает право немедленно применять собственные военные меры для прекращения нарушений на линии соприкосновения.

Если боевые действия со стороны России продолжатся, план предусматривает переход ко второй фазе. В этом случае в ответ могут быть задействованы силы так называемой "коалиции желающих", в которую входят многие государства Европейского союза, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.

Как отмечает Financial Times, в случае дальнейшей эскалации и расширения атак по истечении 72 часов после первого нарушения может быть инициирована более масштабная скоординированная реакция. Она предполагает участие сил, поддерживаемых Западом, включая вооружённые силы Соединённых Штатов.

Источники издания подчёркивают, что цель плана — лишить Кремль возможности безнаказанно нарушать режим прекращения огня и заранее обозначить чёткие последствия за любые попытки его срыва.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин придумал, что предложить Трампу, чтобы тот отодвинул Украину на второй план.



