Відплата довго не змусила чекати: у РФ небачений хаос після нещадного удару

Російський Бєлгород опинився під масованим ракетним ударом, внаслідок якого постраждала місцева енергетична інфраструктура. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що існують серйозні пошкодження на ключових об’єктах.

Фото: з відкритих джерел

За даними Telegram-каналу "Пепел", ракети вразили дві основні електропідстанції: "Фрунзенську" поблизу села Драгунське та підстанцію "Бєлгород" на вулиці Сторожова в місті. Внаслідок удару відбулося часткове або повне відключення електропостачання, що призвело до масштабного блекауту.

Через перебої з електроенергією у деяких будинках Бєлгорода зникло опалення, а при температурі близько -22°C квартири почали швидко охолоджуватися. Загалом постраждали щонайменше дев’ять муніципалітетів області. Мешканці міста, прагнучи забезпечити себе теплом та енергією, масово почали купувати бензин для генераторів, утворюючи довгі черги на АЗС.

Крім того, відключення електроенергії призвело до перебоїв у подачі води та роботі інтернету. За повідомленням Telegram-каналу "Водоканал" Бєлгородської області, через блекаут зупинилися водозабори, насосна станція, що обслуговує район Харківської гори, а також низка об’єктів водовідведення. Це створило додаткові складнощі для мешканців, які залишилися без водопостачання.

