Возмездие долго не заставило ждать: в РФ невиданный хаос после беспощадного удара

Российский Белгород оказался под массированным ракетным ударом, в результате которого пострадала местная энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, отметив, что существуют серьезные повреждения на ключевых объектах.

Фото: из открытых источников

По данным Telegram-канала "Пепел", ракеты поразили две основные электроподстанции: "Фрунзенскую" вблизи села Драгунское и подстанцию "Белгород" на улице Сторожева в городе. В результате удара произошло частичное или полное отключение электроснабжения, что привело к масштабному блекауту.

Из-за перебоев с электроэнергией в некоторых домах Белгорода исчезло отопление, а при температуре около -22°C квартиры начали быстро охлаждаться. В общей сложности пострадали по меньшей мере девять муниципалитетов области. Жители города, стремясь обеспечить себя теплом и энергией, начали массово покупать бензин для генераторов, образуя длинные очереди на АЗС.

Кроме того, отключение электроэнергии привело к перебоям в подаче воды и работе интернета. По сообщению Telegram-канала "Водоканал" Белгородской области, из-за блекаута остановились водозаборы, насосная станция, обслуживающая район Харьковской горы, а также ряд объектов водоотвода. Это создало дополнительные сложности для жителей, оставшихся без водоснабжения.

Эстония запустила крупнейший в континентальной Европе аккумуляторный парк мощностью 100 МВт, опыт которого может стать важной подсказкой для защиты украинской энергосистемы от блекаутов и последствий обстрелов, сообщает издание ERR.