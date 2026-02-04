Історичний крок: Путіна позбавлять можливості цинічно знущатися з українців

Естонія запустила найбільший у континентальній Європі акумуляторний парк потужністю 100 МВт, досвід якого може стати важливою підказкою для захисту української енергосистеми від блекаутів та наслідків обстрілів, повідомляє видання ERR.

Фото: з відкритих джерел

У той час, як Європа активно переходить на відновлювану енергію, Естонія зробила стратегічний крок, який може слугувати своєрідною дорожньою картою для забезпечення стабільності електропостачання в умовах війни. У місті Кійза офіційно відкрили акумуляторний парк, який покликаний підтримувати баланс енергомережі та зменшувати коливання цін на електроенергію.

Парк компанії Evecon складається з 54 великих контейнерів, заповнених літій-іонними батареями загальною потужністю 100 МВт. За оцінками, система здатна одночасно забезпечувати електроенергією приблизно 90 000 домогосподарств. За словами керівника Evecon Карла-Йоонатана Квелла, після того, як Естонія від’єдналася від російської енергосистеми у лютому минулого року, країна самостійно контролює баланс і частоту своєї мережі, і великі акумуляторні станції відіграють у цьому ключову роль.

Міністр енергетики та довкілля Естонії Андрес Сутть додав, що такі проєкти дозволяють зменшувати пікові ціни на електроенергію і робити її вартість більш передбачуваною, що важливо не лише для споживачів, а й для інвесторів у період енергетичної трансформації.

Реалізація проєкту відбувалася за участі французьких партнерів і стала найбільшою приватною інвестицією в історії енергетичного сектору Естонії. До кінця року Evecon планує запустити ще один подібний парк у місті Арукюла. Загальна вартість обох проєктів становить близько 170 мільйонів євро.

Естонський досвід демонструє, що великі акумуляторні системи здатні зміцнювати енергетичну незалежність, знижувати фінансові ризики та бути ефективним інструментом захисту від перебоїв, що особливо актуально для України в умовах військової агресії.

