Исторический шаг: Путина лишат возможности цинично издеваться над украинцами

Эстония запустила крупнейший в континентальной Европе аккумуляторный парк мощностью 100 МВт, опыт которого может стать важной подсказкой по защите украинской энергосистемы от блекаутов и последствий обстрелов, сообщает издание ERR.

Фото: из открытых источников

В то время как Европа активно переходит на возобновляемую энергию, Эстония сделала стратегический шаг, который может служить своеобразной дорожной картой для обеспечения стабильности электроснабжения в условиях войны. В городе Кийза официально открыли аккумуляторный парк, который призван поддерживать баланс сети и уменьшать колебания цен на электроэнергию.

Парк компании Evecon состоит из 54 больших контейнеров, заполненных литий-ионными батареями общей мощностью 100 МВт. По оценкам, система способна одновременно снабжать электроэнергией примерно 90 000 домохозяйств. По словам руководителя Evecon Карла-Йоонатана Квелла, после того, как Эстония отсоединилась от российской энергосистемы в феврале прошлого года, страна самостоятельно контролирует баланс и частоту своей сети и большие аккумуляторные станции играют в этом ключевую роль.

Министр энергетики и окружающей среды Эстонии Андрес Сутть добавил, что такие проекты позволяют снизить пиковые цены на электроэнергию и делать ее стоимость более предсказуемой, что важно не только для потребителей, но и для инвесторов в период энергетической трансформации.

Реализация проекта происходила при участии французских партнеров и стала самой крупной частной инвестицией в истории энергетического сектора Эстонии. До конца года Evecon планирует запустить еще один подобный парк в Арукюле. Общая стоимость обоих проектов составляет около 170 миллионов евро.

Эстонский опыт показывает, что большие аккумуляторные системы способны укреплять энергетическую независимость, снижать финансовые риски и быть эффективным инструментом защиты от перебоев, что особенно актуально для Украины в условиях военной агрессии.

