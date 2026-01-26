"Відплата буде кожному": росіянам пообіцяли страшне пекло за страждання українців

Російський комік Семен Слєпаков, відомий своєю критикою Володимира Путіна та визнаний іноземним агентом, прокоментував публікацію свого колеги Максима Галкіна, в якій той розповів про важку ситуацію в Україні. В Instagram Слєпаков поділився висловлюваннями Галкіна та додав власні думки щодо відповідальності росіян за терор, який триває на українських територіях.

Фото: з відкритих джерел

Слєпаков висловив обурення з приводу російської пропаганди, яка оправдовує жорстокі удари по Україні, спрямовані на "заморожування" мирного населення під час зимових холодів. Комік наголосив на бездушних та безликих термінах, які використовуються для опису наслідків цих ударів — таких як "виморожування", "комплекс заходів", "вплив на інфраструктуру".

"Це все виглядає як холодні, бездушні формулювання, які не мають жодної людяності", — зазначив Слєпаков у своєму пості.

Він закликав росіян задуматися над своїми вчинками і наголосив на відповідальності за їхні дії, процитувавши фразу з Євангелія: "...і тоді відплатить кожному за його ділами" (ΜΦ 16:27). Це підкреслює, що всі, хто підтримує або виправдовує ці злочини, понесуть відповідальність за свої вчинки.

Раніше Максим Галкін теж активно висловлював свою позицію щодо війни в Україні. Він зауважив, що світу важко усвідомити всю масштабність гуманітарної катастрофи, що триває в Україні, бо простіше закрити очі на трагедію. Галкін описав важкі умови, в яких змушені виживати українці, позбавлені світла, води та тепла через російські удари.

Як вже писали "Коментарі", 25 січня на Покровському напрямку в Донецькій області російські війська досягли певного прогресу, просунувшись у село Шахове. Про це повідомив український аналітичний ресурс DeepState.