Тривожні новини з Покровського напрямку: деталі від DeepState

25 січня на Покровському напрямку в Донецькій області російські війська досягли певного прогресу, просунувшись у село Шахове. Про це повідомив український аналітичний ресурс DeepState.

Фото: з відкритих джерел

Шахове розташоване в зоні колишнього вклинення російських сил поблизу Добропілля, де окупанти не припиняють спроб прорвати оборонні позиції Збройних Сил України. Генеральний штаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні також підтвердив інформацію про бої в околицях Шахового.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські сили утримують північну частину Покровська та активно зупиняють наступ противника в напрямку Мирнограду. За інформацією від командування Об’єднаних сил, вчора російські війська безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ у Вовчанську, а також намагаються наступати в напрямках Графського та Вільчі.

Російське командування на Покровському напрямку зосередило близько 100 тисяч військовослужбовців, а також значну кількість спеціалізованих підрозділів, зокрема, для використання безпілотних авіаційних систем. Це свідчить про посилену технологічну складову та високий рівень організації противника. Проте, попри чисельну перевагу ворога, українські сили оборони продовжують ефективно стримувати атаки, не дозволяючи росіянам прорвати позиції.

Ці події демонструють, що ситуація на фронті залишається напруженою. Однак завдяки професіоналізму ЗСУ та стійкості військ, росіяни не можуть досягти значного прогресу. Продовжуються важкі бої за кожен населений пункт, але українські війська утримують свої позиції, не даючи ворогу змоги просунутися далі.

