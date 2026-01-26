logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Тривожні новини з Покровського напрямку: деталі від DeepState
commentss НОВИНИ Всі новини

Тривожні новини з Покровського напрямку: деталі від DeepState

За інформацією аналітиків, окупанти досягли певних успіхів на Покровському напрямку

26 січня 2026, 10:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

25 січня на Покровському напрямку в Донецькій області російські війська досягли певного прогресу, просунувшись у село Шахове. Про це повідомив український аналітичний ресурс DeepState.

Тривожні новини з Покровського напрямку: деталі від DeepState

Фото: з відкритих джерел

Шахове розташоване в зоні колишнього вклинення російських сил поблизу Добропілля, де окупанти не припиняють спроб прорвати оборонні позиції Збройних Сил України. Генеральний штаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні також підтвердив інформацію про бої в околицях Шахового.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські сили утримують північну частину Покровська та активно зупиняють наступ противника в напрямку Мирнограду. За інформацією від командування Об’єднаних сил, вчора російські війська безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ у Вовчанську, а також намагаються наступати в напрямках Графського та Вільчі.

Російське командування на Покровському напрямку зосередило близько 100 тисяч військовослужбовців, а також значну кількість спеціалізованих підрозділів, зокрема, для використання безпілотних авіаційних систем. Це свідчить про посилену технологічну складову та високий рівень організації противника. Проте, попри чисельну перевагу ворога, українські сили оборони продовжують ефективно стримувати атаки, не дозволяючи росіянам прорвати позиції.

Ці події демонструють, що ситуація на фронті залишається напруженою. Однак завдяки професіоналізму ЗСУ та стійкості військ, росіяни не можуть досягти значного прогресу. Продовжуються важкі бої за кожен населений пункт, але українські війська утримують свої позиції, не даючи ворогу змоги просунутися далі.

Як вже писали "Коментарі", ситуація з енергозабезпеченням і опаленням у Києві залишається складною, особливо в деяких районах столиці. Мешканцям Троєщини доведеться ще кілька днів чекати на повернення тепла в оселі. Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі телеканалу Київ24.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини