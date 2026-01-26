logo_ukra

Чого чекати киянам від ситуації зі світлом: у Раді виступили із терміновим уточненням
Чого чекати киянам від ситуації зі світлом: у Раді виступили із терміновим уточненням

Нардеп пояснив, коли Київ повернеться до звичних графіків відключень

26 січня 2026, 10:15
Клименко Елена

Ситуація з енергозабезпеченням і опаленням у Києві залишається складною, особливо в деяких районах столиці. Мешканцям Троєщини доведеться ще кілька днів чекати на повернення тепла в оселі. Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі телеканалу Київ24.

Чого чекати киянам від ситуації зі світлом: у Раді виступили із терміновим уточненням

За його словами, для повного відновлення теплопостачання в Троєщині потрібно від чотирьох до п’яти діб, але це залежить від того, чи вдасться відновити роботу ТЕЦ-6, а також стабілізувати роботу ТЕЦ-5 та Дарницької ТЕЦ.

"Це за умови відсутності нових обстрілів критичних об’єктів інфраструктури. Якщо вдалося відновити ТЕЦ-6 і стабілізувати інші теплоелектроцентралі, Київ зможе повернутися до звичайних графіків відключень, а не до аварійних", — зазначив він.

Нагорняк також підкреслив, що лютий буде складним місяцем для енергетичної системи України, і жителі столиці мають бути готовими до тривалих обмежень. За його прогнозами, ситуація з енергоспоживанням почне покращуватися лише з настанням весни, у березні та квітні, коли активізується генерація на сонячних електростанціях.

"У лютому будуть продовжуватися обмеження, але з березня ситуація має стабілізуватися завдяки збільшенню виробництва енергії на сонячних станціях", — підсумував нардеп.

Міністр енергетики Денис Шмигаль також зазначив, що Україна продовжує активно працювати над відновленням енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими ударами. Він повідомив, що в Києві досі спостерігається великий дефіцит електроенергії, що викликає необхідність у постійних екстрених відключеннях.

 "На сьогодні понад 800 тисяч абонентів у столиці залишаються без електрики, як і напередодні", — зазначив Шмигаль.

