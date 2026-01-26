Оперна співачка та громадський діяч, колишня депутатка Держдуми РФ Марія Максакова висловила свою думку щодо невдачі у створенні образу мачо для Володимира Путіна, заявивши, що цей образ не змінить того факту, що диктатор виглядає смішно

Фото: з відкритих джерел

"Як би не намагались створити образ сильного лідера, Путін все одно виглядає смішно, адже на всіх фронтах йому не щастить", — наголосила вона

Максакова звернула увагу на численні поразки російського лідера на міжнародній арені. За її словами, "вже не один танкер заарештовано, а всі диктатури, яких він підтримував, почали падати одна за одною". Вона наголосила, що Путін, який вже став символом сміху, виглядатиме ще більш безглуздо, якщо йому продовжать приписувати образ мачо.

"Ймовірно, щоб уникнути когнітивного дисонансу серед громадян, йому вирішили змінити імідж, щоб не виглядати надто явно неприродним", — додала співачка.

Російський опозиційний політолог Ігор Ейдман також поділився своїми роздумами щодо майбутнього Путіна. Він вважає, що ситуація в Росії у 2026 році може стати серйозним викликом для президента. Ейдман вважає, що невдоволення та роздратування в оточенні Путіна будуть тільки посилюватися, і вже найближчим часом можуть виникнути умови для спроби зміни влади в країні.

Останні повідомлення також натякають на можливість перевороту в Росії. Згідно з інформацією, навіть серед представників Z-громадськості нині існує страх висловлюватися проти Путіна, оскільки подібні заяви можуть призвести до серйозних наслідків. Як повідомляв Главред раніше, Росію, ймовірно, чекає зміна влади, оскільки стратегія Заходу, орієнтована на переговори з Путіним, виявляється малоефективною. Натомість потрібно працювати над внутрішнім переворотом у країні.

