Оперная певица и общественный деятель, бывшая депутат Госдумы РФ Мария Максакова выразила свое мнение относительно неудачи в создании образа мачо для Владимира Путина, заявив, что этот образ не изменит того факта, что диктатор выглядит смешно.

"Как бы ни пытались создать образ сильного лидера, Путин все равно выглядит смешно, ведь на всех фронтах ему не везет", — подчеркнула она.

Максакова обратила внимание на многочисленные поражения российского лидера на международной арене. По ее словам, "уже не один танкер арестован, а все диктатуры, которых он поддерживал, начали падать одна за другой". Она подчеркнула, что уже ставший символом смеха Путин будет выглядеть еще более бессмысленно, если ему продолжат приписывать образ мачо.

"Вероятно, чтобы избежать когнитивного диссонанса среди граждан ему решили изменить имидж, чтобы не выглядеть слишком явно неестественным", — добавила певица.

Российский оппозиционный политолог Игорь Эйдман также поделился своими размышлениями о будущем Путине. Он считает, что ситуация в России в 2026 г. может стать серьезным вызовом для президента. Эйдман считает, что недовольство и раздражение в окружении Путина будут только усиливаться, и уже в ближайшее время могут возникнуть условия для попытки смены власти в стране.

Последние сообщения также намекают на возможность переворота в России. Согласно информации, даже среди представителей Z-общественности существует страх высказываться против Путина, поскольку подобные заявления могут привести к серьезным последствиям. Как сообщал Главред ранее, Россию, вероятно, ожидает смена власти, поскольку стратегия Запада, ориентированная на переговоры с Путиным, оказывается малоэффективной. Вместо этого нужно работать над внутренним переворотом в стране.

