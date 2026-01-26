25 января на Покровском направлении в Донецкой области российские войска достигли определенного прогресса, продвинувшись в село Шахово. Об этом сообщил украинский аналитический ресурс DeepState.

Фото: из открытых источников

Шахматное расположено в зоне прежнего вклинения российских сил вблизи Доброполья, где оккупанты не прекращают попыток прорвать оборонные позиции Вооруженных Сил Украины. Генеральный штаб ВСУ в своем вечернем своде также подтвердил информацию о боях в окрестностях Шахового.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские силы удерживают северную часть Покровска и активно останавливают наступление противника в направлении Мирнограда. По информации от командования Объединенных сил, российские войска безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в Волчанске, а также пытаются наступать в направлениях Графского и Вильчи.

Российское командование в Покровском направлении сосредоточило около 100 тысяч военнослужащих, а также значительное количество специализированных подразделений, в частности, для использования беспилотных авиационных систем. Это свидетельствует об усиленной технологической составляющей и уровне организации противника. Однако несмотря на численное преимущество врага, украинские силы обороны продолжают эффективно сдерживать атаки, не позволяя россиянам прорвать позиции.

Эти события показывают, что ситуация на фронте остается напряженной. Однако благодаря профессионализму ВСУ и устойчивости войск россияне не могут добиться значительного прогресса. Продолжаются тяжелые бои за каждый населенный пункт, но украинские войска удерживают свои позиции, не позволяя врагу продвинуться дальше.

