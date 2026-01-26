logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Тревожные новости из Покровского направления: детали от DeepState
commentss НОВОСТИ Все новости

Тревожные новости из Покровского направления: детали от DeepState

По информации аналитиков, кафиры достигли определенных успехов на Покровском направлении.

26 января 2026, 10:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

25 января на Покровском направлении в Донецкой области российские войска достигли определенного прогресса, продвинувшись в село Шахово. Об этом сообщил украинский аналитический ресурс DeepState.

Тревожные новости из Покровского направления: детали от DeepState

Фото: из открытых источников

Шахматное расположено в зоне прежнего вклинения российских сил вблизи Доброполья, где оккупанты не прекращают попыток прорвать оборонные позиции Вооруженных Сил Украины. Генеральный штаб ВСУ в своем вечернем своде также подтвердил информацию о боях в окрестностях Шахового.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские силы удерживают северную часть Покровска и активно останавливают наступление противника в направлении Мирнограда. По информации от командования Объединенных сил, российские войска безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в Волчанске, а также пытаются наступать в направлениях Графского и Вильчи.

Российское командование в Покровском направлении сосредоточило около 100 тысяч военнослужащих, а также значительное количество специализированных подразделений, в частности, для использования беспилотных авиационных систем. Это свидетельствует об усиленной технологической составляющей и уровне организации противника. Однако несмотря на численное преимущество врага, украинские силы обороны продолжают эффективно сдерживать атаки, не позволяя россиянам прорвать позиции.

Эти события показывают, что ситуация на фронте остается напряженной. Однако благодаря профессионализму ВСУ и устойчивости войск россияне не могут добиться значительного прогресса. Продолжаются тяжелые бои за каждый населенный пункт, но украинские войска удерживают свои позиции, не позволяя врагу продвинуться дальше.

Как уже писали "Комментарии", ситуация с энергообеспечением и отоплением в Киеве остается сложной, особенно в некоторых районах столицы. Жителям Троещины придется еще несколько дней ждать возвращения тепла в доме. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире телеканала Киев24.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости