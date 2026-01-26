logo

Война с Россией "Возмездие будет каждому": россиянам пообещали страшный ад за страдания украинцев
"Возмездие будет каждому": россиянам пообещали страшный ад за страдания украинцев

Слепаков отметил, что ему надоело слышать тезисы пропаганды о необходимости жестоких ударов, целью которых является "замораживание" мирного населения во время холодной зимы

26 января 2026, 11:15
Клименко Елена

Российский комик Семен Слепаков, известный своей критикой Владимира Путина и признанный иностранным агентом, прокомментировал публикацию своего коллеги Максима Галкина, в которой рассказал о тяжелой ситуации в Украине. В Instagram Слепаков поделился высказываниями Галкина и добавил собственные мнения по поводу ответственности россиян за террор, который продолжается на украинских территориях.

"Возмездие будет каждому": россиянам пообещали страшный ад за страдания украинцев

Фото: из открытых источников

Слепаков выразил возмущение по поводу российской пропаганды, оправдывающей жестокие удары по Украине, направленные на "замораживание" мирного населения во время зимних холодов. Комик отметил бездушные и безликие термины, которые используются для описания последствий этих ударов — таких как "вымораживание", "комплекс мероприятий", "воздействие на инфраструктуру".

"Это все выглядит как холодные, бездушные формулировки, не имеющие никакой человечности", — отметил Слепаков в своем посту.

Он призвал русских задуматься над своими поступками и отметил ответственность за их действия, процитировав фразу из Евангелия: "...и тогда воздаст каждому по его делам" (ΜΦ 16:27). Это подчеркивает, что все поддерживающие или оправдывающие эти преступления понесут ответственность за свои поступки.

Ранее Максим Галкин тоже активно высказывал свою позицию по поводу войны в Украине. Он отметил, что миру трудно осознать всю масштабность продолжающейся в Украине гуманитарной катастрофы, потому что проще закрыть глаза на трагедию. Галкин описал тяжелые условия, в которых вынуждены выживать украинцы, лишенные света, воды и тепла из-за российских ударов.

Как уже писали "Комментарии", 25 января на Покровском направлении в Донецкой области российские войска достигли определенного прогресса, продвинувшись в село Шахово. Об этом сообщил украинский аналитический ресурс DeepState.



