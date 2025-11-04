Служба безпеки України задокументувала нові злочини з боку настоятеля одного з монастирів УПЦ (МП) на прифронтовій території Донеччини, а саме у місті Святогірську. За матеріалами справи, митрополит публічно заперечував злочини РФ та поширював фейки про Сили оборони. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію пресцентру СБУ.

Відомому митрополиту УПЦ (МП) повідомили про нову підозру

Як встановило розслідування, навесні 2022 року під час літургії клірик заперечував причетність окупантів до масованих обстрілів регіону, коли було пошкоджено декілька місцевих храмів разом із насельниками.

Більше того, фігурант виправдовував збройну агресію рф та розповсюджував дезінформацію про українських захисників, які ведуть безперервні бої з рашистами на східному фронті.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки вже викрила клірика на несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Досудове розслідування за цим епізодом завершено. Матеріали справи скеровано до суду.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що військовослужбовці угруповання військ "Центр" ЗС РФ евакуювали місцевих жителів Покровська Донецької області із зони активних бойових дій до тилових районів. Про це повідомляє Міноборони РФ. Куди саме вивозять "ждунів" – до Росії чи на окуповані раніше території – не повідомляється.