Служба безопасности Украины задокументировала новые преступления со стороны настоятеля одного из монастырей УПЦ (МП) на прифронтовой территории Донетчины, а именно в городе Святогорске. По материалам дела, митрополит публично отрицал преступления РФ и распространял фейки о Силах обороны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Известному митрополиту УПЦ (МП) сообщили о новом подозрении

Как установило расследование, весной 2022 года во время литургии клирик отрицал причастность оккупантов к массированным обстрелам региона, когда было повреждено несколько местных храмов вместе с обитателями.

Более того, фигурант оправдывал вооруженную агрессию России и распространял дезинформацию об украинских защитниках, ведущих непрерывные бои с рашистами на восточном фронте.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Служба безопасности уже разоблачила клирика на несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ. Досудебное расследование по этому эпизоду завершено. Материалы дела направлены в суд.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военнослужащие группировки войск "Центр" ВС РФ эвакуировали местных жителей Покровска Донецкой области из зоны активных боевых действий в тыловые районы. Об этом сообщает Минобороны РФ. Куда именно вывозят "ждунов" — в Россию или на оккупированные ранее территории — не сообщается.