Відомо, куди поділися російські Ту-95МС, з яких ворог б’є ракетами

Російський диктатор Володимир Путін взяв участь у плановому тренування стратегічних ядерних сил. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію пропагандистського агентства ТАСС.

Путін по ВКС взяв участь у тренуванні стратегічних ядерних сил.

"На тренуванні перевірено рівень підготовки органів військового управління. Виконані пуски МБР та крилатих ракет. З акваторії Баренцева моря з атомного ракетного підводного крейсера стратегічного призначення "Брянськ" здійснено пуск ракети "Синева"", – пишуть російські псевдоЗМІ.

Повідомляється, що комплекси "Ярс", підводний човен "Брянськ", літаки дальньої авіації Ту-95МС задіяні у тренуванні стратегічних ядерних сил.

Всі завдання тренування стратегічних ядерних сил виконані, заявляють у країні-агресорі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська окупаційна армія споряджає ракетами стратегічні бомбардувальники для подальших ударів по Україні. Наразі за даними моніторингового каналу Tracking станом на 21.10 поблизу України перебуває два борти Ту-95МС на АБ "Оленья" та "Енгельс-2".

Крім того, до шести споряджених Ту-95МС все ще продовжують перебувають на Далекому Сході (АБ "Українка").

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав українців реагувати на повітряні тривоги, які можуть лунати найближчими ночами. Про це мер повідомив у телеграм-каналі 21 жовтня. Закликаючи людей реагувати на тривоги, Марцінків зазначив, що є "тривожні сигнали". "Хочу попросити реагувати на тривоги, які можуть буди в найближчі ночі. Є тривожні сигнали, тому реагуймо", — коротко вказав міський голова Івано-Франківська.