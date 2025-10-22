Известно, куда делись российские Ту-95МС, из которых враг бьет ракетами

Российский диктатор Владимир Путин принял участие в плановой тренировке стратегических ядерных сил. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пропагандистского агентства ТАСС.

Путин по ВКС принял участие в тренировке стратегических ядерных сил.

"На тренировке проверен уровень подготовки органов военного управления. Выполнены пуски МБР и крылатых ракет. Из акватории Баренцева моря из атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Брянск" осуществлен пуск ракеты "Синева"", – пишут российские псевдоСМИ.

Сообщается, что комплексы "Ярс", подлодка "Брянск", самолеты дальней авиации Ту-95МС задействованы в тренировке стратегических ядерных сил.

Все задачи тренировки стратегических ядерных сил выполнены, заявляют в стране-агрессоре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российская оккупационная армия снаряжает ракетами стратегические бомбардировщики для последующих ударов по Украине. По данным мониторингового канала Tracking по состоянию на 21.10 вблизи Украины находится два борта Ту-95МС на АБ "Оленья" и "Энгельс-2".

Кроме того, до шести снаряженных Ту-95МС все еще продолжают находиться на Дальнем Востоке (АБ "Украинка").

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги, которые могут звучать в ближайшие ночи. Об этом мэр сообщил в телеграмм-канале 21 октября. Призывая людей реагировать на тревоги, Марцинкив отметил, что есть "тревожные сигналы". "Хочу попросить реагировать на тревоги, которые могут быть в ближайшие ночи. Есть тревожные сигналы, поэтому реагируем", — коротко указал городской голова Ивано-Франковска.