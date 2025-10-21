logo_ukra

Росія готує новий масований удар: що відомо

Росіяни споряджають ракетами бомбардувальники

21 жовтня 2025, 17:10
Автор:
Недилько Ксения

Російська окупаційна армія споряджає ракетами стратегічні бомбардувальники для подальших ударів по Україні. Наразі за даними моніторингового каналу Tracking станом на 21.10 поблизу України перебуває два борти Ту-95МС на АБ "Оленья" та "Енгельс-2".

Крім того, до шести споряджених Ту-95МС все ще продовжують перебувають на Далекому Сході (АБ "Українка").

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав українців реагувати на повітряні тривоги, які можуть лунати найближчими ночами.

Про це мер повідомив у телеграм-каналі 21 жовтня.

Закликаючи людей реагувати на тривоги, Марцінків зазначив, що є "тривожні сигнали".

"Хочу попросити реагувати на тривоги, які можуть буди в найближчі ночі. Є тривожні сигнали, тому реагуймо", — коротко вказав міський голова Івано-Франківська.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 16 жовтня (з 20:00 15 жовтня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, проте тоді ракети зі стратегічної авіації не застосовувалися. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 357 засобів повітряного нападу – 37 ракет (28 із них – "балістика") та 320 БпЛА різних типів. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Повітряних Сил України.

Загалом за атаку окупанти застосували: — 320 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 200 із них – "шахеди";

- 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Рязанської обл. — рф;

- 26 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Курська, Воронезька обл. – рф);

- 2 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська. – рф);

- 7 керованих авіаційних ракет Х-59.



