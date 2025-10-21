Российская оккупационная армия снаряжает ракетами стратегические бомбардировщики для последующих ударов по Украине. По данным мониторингового канала Tracking по состоянию на 21.10 вблизи Украины находится два борта Ту-95МС на АБ "Оленья" и "Энгельс-2".

Россия готовит новый массированный удар: что известно

Кроме того, до шести снаряженных Ту-95МС все еще продолжают находиться на Дальнем Востоке (АБ "Украинка").

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги, которые могут звучать в ближайшие ночи.

Об этом мэр сообщил в телеграм-канале 21 октября.

Призывая людей реагировать на тревоги, Марцинкив отметил, что есть "тревожные сигналы".

"Хочу попросить реагировать на тревоги, которые могут быть в ближайшие ночи. Есть тревожные сигналы, поэтому реагируем", — коротко указал городской голова Ивано-Франковска.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 16 октября (с 20:00 15 октября) противник нанес комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования, однако тогда ракеты из стратегической авиации не применялись. В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 357 средств воздушного нападения – 37 ракет (28 из них – "баллистика") и 320 БпЛА разных типов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных сил Украины.

Всего за атаку оккупанты применили: — 320 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, около 200 из них – "шахеды";

- 2 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Рязанской обл. — рф;

- 26 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: ТОТ АР Крым; Курская, Воронежская обл. – РФ);

- 2 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: ТОТ АР Крым; Ростовская. – РФ);

- 7 управляемых авиационных ракет Х-59.