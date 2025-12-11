Відомий військовий розповів, чому росіянам вдається просочуватися в тил ЗСУ

Незважаючи на значні втрати, яких Сили оборони завдають ворогу, російські війська продовжують демонструвати високі темпи просування. Особливо небезпечною на передовій стала інфільтрація ворожих груп у тил.

Максим Жорін (фото з відкритих джерел)

Про це повідомив підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін у Telegram.

За його словами, обидва твердження — "росіяни несуть величезні втрати" та "росіяни просуваються чи не найбільшими темпами" — є абсолютно точними.

"Переважно завдяки дронам нам вдається завдавати ударів по ворогу на всіх напрямках — як на найбільш інтенсивних, так і на тих, де ситуація більш стабільна. Але противник намагається не зважати на ці втрати, не знімаючи своїх підрозділів із завдань щодо просування", — розповів Жорін про обстановку на фронті.

Він підкреслив, що серйозною проблемою для Сил оборони стала інфільтрація ворожих груп у тил. Російські підрозділи проникають у тилові райони, закріплюються і накопичують сили.

"Саме така тактика ворога нині є найпоширенішою для зміни тактичного положення на лінії бойового зіткнення. І поки що вона доволі результативна", — підсумував військовий.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що на Гуляйпільському напрямку Запорізької області ворог, переодягнувшись у цивільне, намагався проникнути в тил українських оборонців.

Учора до позицій українських прикордонників наблизилася група чоловіків у цивільному одязі. Вони певний час спостерігали за нашими силами та, скориставшись негодою, спробували обійти позиції й зайти у тил.

Проте маскування не допомогло: під час пересування у них спрацювала радіостанція, яка ідентифікувала осіб, як військовослужбовців окупаційних військ. У результаті диверсійна група у складі двох чоловіків була ліквідована. Під цивільним одягом у них була форма збройних сил РФ, передають у ДПСУ.

