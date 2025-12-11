На Гуляйпільському напрямку Запорізької області ворог, переодягнувшись у цивільне, намагався проникнути в тил українських оборонців. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Державної прикордонної служби України.

Окупанти перевдягаються у цивільних: де намагалися проникнути

Учора до позицій українських прикордонників наблизилася група чоловіків у цивільному одязі. Вони певний час спостерігали за нашими силами та, скориставшись негодою, спробували обійти позиції й зайти у тил.

Проте маскування не допомогло: під час пересування у них спрацювала радіостанція, яка ідентифікувала осіб, як військовослужбовців окупаційних військ. У результаті диверсійна група у складі двох чоловіків була ліквідована. Під цивільним одягом у них була форма збройних сил РФ, передають у ДПСУ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що велика військова колона з живою силою та БК в кількості 15 вантажівок зафіксована з напряму Ростова в Маріуполь. Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Переміщення зафіксовано в районі с. Безимянне від Новоазовська в бік Маріуполя. Судя по маркуванням, швидкості та напряму, очікуємо колону в подальшому на Гуляйпільський напрям, а не на північ Донецької області. От і Запорізькі віддінки прйшли в рух...", – зазначає Андрющенко.