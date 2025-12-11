Велика військова колона з живою силою та БК в кількості 15 вантажівок зафіксована з напряму Ростова в Маріуполь. Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Росіяни стягують техніку та живу силу на один з напрямків

"Переміщення зафіксовано в районі с. Безимянне від Новоазовська в бік Маріуполя.

Судя по маркуванням, швидкості та напряму, очікуємо колону в подальшому на Гуляйпільський напрям, а не на північ Донецької області.

От і Запорізькі відтинки прйшли в рух...", – зазначає Андрющенко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Олександрівському напрямку Дніпропетровської області наші бійці продовжують тиснути ворога ривками, які він не встигає ні збагнути, ні перекрити. Про це повідомляє військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

"Після взяття Тихого маємо підтвердження, що наші підрозділи додатково вибили противника з фермерської ділянки на південний схід від н.п. Коломійці. Це невелика, але тактично вигідна локація — лінія вирівнюється, а ворог отримує ще один мінус у своїх опорниках. Також у зоні відповідальності наших козаків ситуація розкрутилася ще жорсткіше, вони змогли взяти у полон шість окупантів, під час евакуації полонених, орки почали працювати по своїх же артилерією – класика їхнього ставлення до особового складу", – зазначає "Мучной".

За його словами, бойові дії тривають, тиск збільшують покроково, з холодною точністю. Є всі підстави очікувати, що цей успіх далі буде тільки набирати обертів.