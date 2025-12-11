logo_ukra

BTC/USD

90624

ETH/USD

3198.47

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіяни стягують техніку та живу силу на один з напрямків
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни стягують техніку та живу силу на один з напрямків

Ворожа армія стягує масово людей та БК на Запорізький напрямок

11 грудня 2025, 15:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Велика військова колона з живою силою та БК в кількості 15 вантажівок зафіксована з напряму Ростова в Маріуполь. Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Росіяни стягують техніку та живу силу на один з напрямків

Росіяни стягують техніку та живу силу на один з напрямків

"Переміщення зафіксовано в районі с. Безимянне від Новоазовська в бік Маріуполя.

Судя по маркуванням, швидкості та напряму, очікуємо колону в подальшому на Гуляйпільський напрям, а не на північ Донецької області.

От і Запорізькі відтинки прйшли в рух...", – зазначає Андрющенко.

                                                                                                                                                                                     

Росіяни стягують техніку та живу силу на один з напрямків - фото 2

                                                                                                                                                                                         

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Олександрівському напрямку Дніпропетровської області наші бійці продовжують тиснути ворога ривками, які він не встигає ні збагнути, ні перекрити. Про це повідомляє військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

"Після взяття Тихого маємо підтвердження, що наші підрозділи додатково вибили противника з фермерської ділянки на південний схід від н.п. Коломійці. Це невелика, але тактично вигідна локація — лінія вирівнюється, а ворог отримує ще один мінус у своїх опорниках. Також у зоні відповідальності наших козаків ситуація розкрутилася ще жорсткіше, вони змогли взяти у полон шість окупантів, під час евакуації полонених, орки почали працювати по своїх же артилерією – класика їхнього ставлення до особового складу", – зазначає "Мучной".

За його словами, бойові дії тривають, тиск збільшують покроково, з холодною точністю. Є всі підстави очікувати, що цей успіх далі буде тільки набирати обертів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини