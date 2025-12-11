Большая военная колонна с живой силой и БК в количестве 15 грузовиков зафиксирована из Ростова в Мариуполь. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Россияне стягивают технику и живую силу в одно из направлений

"Перемещение зафиксировано в районе с. Безымянное от Новоазовска в сторону Мариуполя.

Судя по маркировке, скорости и направлению, ожидаем колонну в дальнейшем на Гуляйпольское направление, а не на север Донецкой области.

Вот и Запорожские отрезки пришли в движение... ", – отмечает Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Александровском направлении Днепропетровской области наши бойцы продолжают давить врага рывками, которые он не успевает ни понять, ни перекрыть. Об этом сообщает военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

"После взятия Тихого имеем подтверждение, что наши подразделения дополнительно выбили противника с фермерского участка к юго-востоку от н.п. Коломийцы. Это небольшая, но тактически выгодная локация — линия выравнивается, а враг получает еще один минус в своих опорниках. Также в зоне ответственности наших казаков ситуация раскрутилась еще жестче, эвакуации пленных, орки начали работать по своим же артиллериям – классика их отношения к личному составу", – отмечает "Мучной".

По его словам, боевые действия продолжаются, давление увеличивают пошагово, с холодной точностью. Есть все основания ожидать, что этот успех дальше будет только набирать обороты.