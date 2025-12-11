На Гуляйпольском направлении Запорожской области враг, переодевшись в гражданское, пытался проникнуть в тыл украинских защитников . Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы Украины.

Оккупанты переодеваются в гражданских: где пытались проникнуть

Вчера к позициям украинских пограничников приблизилась группа мужчин в гражданской одежде. Они некоторое время наблюдали за нашими силами и, воспользовавшись непогодой, попытались обойти позиции и зайти в тыл.

Однако маскировка не помогла: во время передвижения у них сработала радиостанция, идентифицировавшая лиц как военнослужащих оккупационных войск. В результате диверсионная группа в составе двух мужчин была ликвидирована. Под гражданской одеждой у них была форма вооруженных сил РФ , передают в ГПСУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что большая военная колонна с живой силой и БК в количестве 15 грузовиков зафиксирована по направлению Ростова в Мариуполь. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Перемещение зафиксировано в районе с. Безымянное от Новоазовска в сторону Мариуполя. Судя по маркировкам, скорости и направлению, ожидаем колонну в дальнейшем Гуляйпольское направление, а не север Донецкой области. Вот и Запорожские отрезки пришли в движение...", — отмечает Андрющенко.