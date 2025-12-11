Известный военный рассказал, почему россиянам удается просачиваться в тыл ВСУ

Несмотря на значительные потери, которые Силы обороны наносят врагу, российские войска продолжают демонстрировать высокие темпы продвижения. Особо опасной на передовой стала инфильтрация вражеских групп в тыл.

Максим Жорин (фото из открытых источников)

Об этом сообщил подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в Telegram.

По его словам, оба утверждения — "россияне несут огромные потери" и "россияне продвигаются едва ли не самыми большими темпами" — абсолютно точны.

"Предпочтительно благодаря дронам нам удается наносить удары по врагу по всем направлениям — как на наиболее интенсивных, так и на тех, где ситуация более стабильная. Но противник пытается не считаться с этими потерями, не снимая своих подразделений с задач по продвижению", — рассказал Жорин об обстановке на фронте.

Он подчеркнул, что серьезной проблемой для сил обороны стала инфильтрация вражеских групп в тыл. Российские подразделения попадают в тыловые районы, закрепляются и скапливают силы.

"Именно такая тактика врага сейчас наиболее распространена для изменения тактического положения на линии боевого столкновения. И пока она достаточно результативна", — подытожил военный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Гуляйпольском направлении Запорожской области враг, переодевшись в гражданское, пытался проникнуть в тыл украинских защитников.

Вчера к позициям украинских пограничников приблизилась группа мужчин в гражданской одежде. Они некоторое время наблюдали за нашими силами и, воспользовавшись непогодой, попытались обойти позиции и зайти в тыл.

Однако маскировка не помогла: во время передвижения у них сработала радиостанция, идентифицировавшая лиц как военнослужащих оккупационных войск. В результате диверсионная группа в составе двух мужчин была ликвидирована. Под гражданской одеждой у них была форма вооруженных сил РФ, передают в ГНСУ.

