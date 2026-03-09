Відомий британський музикант звернувся до Росії: про що благає

Рубрики
Британський музикант Sting виступив із публічним зверненням із закликом до Росії звільнити українських музикантів, які перебувають у полоні після оборони Маріуполя.
Британський музикант Стінг просить звільнити українських музикантів
Відеозвернення оприлюднила ініціатива Cultural Forces у межах міжнародної кампанії Unchain Music, що об’єднує митців з різних країн для підтримки полонених українських музикантів.
У своєму зверненні Стінг заявив, що наразі в російському полоні залишаються музиканти, які не брали участі у бойових діях.
"Привіт, мене звати Стінг. Я музикант. Зараз у полоні перебувають 21 музиканта, які взагалі не брали участі в бойових діях. Їх захопили в Маріуполі чотири роки тому, і вони досі залишаються у в’язниці. В ім’я нашої спільної людяності, в ім’я музики — будь ласка, звільніть їх", — сказав він.
Йдеться переважно про музикантів військових оркестрів, зокрема оркестру 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського та інших підрозділів.
Під час облоги Маріуполя навесні 2022 року вони перебували разом із підрозділами Сил оборони та потрапили у полон після здачі українських захисників на території заводів "Азовсталь" і "Ілліча".
Завдяки міжнародному тиску та обмінам частину музикантів уже вдалося повернути в Україну. Однак, за наявними даними, дев’ятеро з них досі незаконно утримуються в російському полоні.
Заклик Стінга став ще одним сигналом підтримки від світової культурної спільноти, яка виступає за звільнення українських полонених.