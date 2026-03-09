logo

Известный британский музыкант обратился к России: о чем умоляет
commentss НОВОСТИ Все новости

Известный британский музыкант обратился к России: о чем умоляет

Стинг призвал Россию освободить украинских музыкантов, захваченных в Мариуполе

9 марта 2026, 23:02
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Британский музыкант Sting выступил с публичным обращением с призывом к России уволить украинских музыкантов, находящихся в плену после обороны Мариуполя.

Известный британский музыкант обратился к России: о чем умоляет

Британский музыкант Стинг просит освободить украинских музыкантов

Видеообращение обнародовала инициатива Cultural Forces в рамках международной кампании Unchain Music , объединяющей художников из разных стран для поддержки пленных украинских музыкантов.

В своем обращении Стинг заявил, что в настоящее время в российском плену остаются музыканты, не участвовавшие в боевых действиях.

"Привет, меня зовут Стинг. Я музыкант. Сейчас в плену находятся 21 музыкант, вообще не участвовавший в боевых действиях. Их захватили в Мариуполе четыре года назад, и они остаются в тюрьме. Во имя нашей общей человечности, во имя музыки — пожалуйста, увольте их", — сказал он.

Речь идет преимущественно о музыкантах военных оркестров, в частности, оркестра 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского и других подразделений.

Во время осады Мариуполя весной 2022 они находились вместе с подразделениями Сил обороны и попали в плен после сдачи украинских защитников на территории заводов "Азовсталь" и "Ильича".

Благодаря международному давлению и обменам, часть музыкантов уже удалось вернуть в Украину. Однако, по имеющимся данным, девять из них до сих пор незаконно содержатся в российском плену.

Призыв Стинга стал еще одним сигналом поддержки от мирового культурного сообщества, выступающего за освобождение украинских пленных.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Лиманском направлении российские военные из-за проблем с обеспечением пытаются найти возможность показаться украинским военным.



Источник: https://t.me/occupation_research_center/913
