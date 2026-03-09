Російські окупанти благають про полон через голод

На Лиманському напрямку російські військові через проблеми із забезпеченням намагаються знайти можливість здатися українським військовим.

Військові рф просяться в українській полон

Як повідомляють у 66 окремій механізованій бригаді імені князя Мстислава Хороброго, під час розвідки оператори мотопіхотного батальйону "Сталеві вершники" зафіксували повідомлення від російських військовослужбовців.

У ньому окупанти заявляють про готовність здатися в полон через відсутність забезпечення.

За словами російських військових, вони тривалий час залишаються без їжі та просять допомоги.

"Готовы сдаться в плен. Нет сил, не ели 3 недели. Нужна еда и связь", — йдеться у повідомленні.

Українські військові зазначають, що подібні випадки пов’язані з серйозними логістичними проблемами в російській армії.

Зокрема, за їхніми даними, протягом 2025 року через відсутність належної евакуації поранених смертність серед російських військових після поранень перевищила 55%.

Вже цієї зими, за наявною інформацією, цей показник зріс до понад 65%.

