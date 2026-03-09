На Лиманском направлении российские военные из-за проблем с обеспечением пытаются найти возможность показаться украинским военным.

Военные России просятся в украинский плен

Как сообщают в 66-й отдельной механизированной бригаде имени князя Мстислава Храброго, во время разведки операторы мотопехотного батальона "Стальные всадники" зафиксировали сообщения от российских военнослужащих.

В нем оккупанты заявляют о готовности сдаться в плен из-за отсутствия довольствия.

По словам российских военных, они долгое время остаются без еды и просят помощи.

"Готов сдаться в плен. Нет сил, не ели 3 недели. Нужна еда и связь", — говорится в сообщении.

Украинские военные отмечают, что подобные случаи связаны с серьезными логистическими проблемами российской армии.

В частности, по их данным, в течение 2025 года из-за отсутствия должной эвакуации раненых смертность среди российских военных после ранений превысила 55%.

Уже этой зимой, по имеющейся информации, этот показатель вырос более чем на 65%.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Томской области разгорелся скандал после того, как местная администрация поздравила с 8 марта мать погибшего участника войны против Украины символическим подарком.

Инцидент произошел в селе Парбиг. По словам местных жителей, женщине, потерявшей сына на войне, представители власти передали открытку и леденец чупа-чупс, прикрепленный к картонной фигуре в виде крыльев бабочки. О ситуации сообщила основательница музея репрессированных в селе Палочка Ирина Янченко. По ее словам, женщина очень болезненно восприняла такой "подарок" и проплакала весь день. Также отмечается, что другой сын женщины сейчас находится на войне.

