Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
На Лиманском направлении российские военные из-за проблем с обеспечением пытаются найти возможность показаться украинским военным.
Военные России просятся в украинский плен
Как сообщают в 66-й отдельной механизированной бригаде имени князя Мстислава Храброго, во время разведки операторы мотопехотного батальона "Стальные всадники" зафиксировали сообщения от российских военнослужащих.
В нем оккупанты заявляют о готовности сдаться в плен из-за отсутствия довольствия.
По словам российских военных, они долгое время остаются без еды и просят помощи.
"Готов сдаться в плен. Нет сил, не ели 3 недели. Нужна еда и связь", — говорится в сообщении.
Украинские военные отмечают, что подобные случаи связаны с серьезными логистическими проблемами российской армии.
В частности, по их данным, в течение 2025 года из-за отсутствия должной эвакуации раненых смертность среди российских военных после ранений превысила 55%.
Уже этой зимой, по имеющейся информации, этот показатель вырос более чем на 65%.