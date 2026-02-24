Масштабний російський ракетний удар по Києву, що стався в ніч проти 27 грудня 2025 року, вдалося зафіксувати з борту Міжнародної космічної станції. Відеоролик, який демонструє атаку з орбіти, скомпонував ентузіаст з астронавтики і фотографії Ріккардо Россі.

«Видно вибухи та перехоплення»: астронавти МКС зафіксували масштабну ракетну атаку РФ на Київ

Для створення відео автор використав офіційні матеріали, а саме "знімки, розміщені на офіційному сайті НАСА". Завдяки специфіці космічної зйомки на кадрах чітко зафіксовано перебіг обстрілу:

"На відео видно вибухи, а також балістичні та крилаті ракети "Іскандер" і Х-101 та їхнє перехоплення українськими системами ППО".

Фахівці пояснюють незвичний вигляд ракет на кадрах особливостями фототехніки. Зокрема, "довгий "слід" від ракет пояснюється великою витримкою камери на борту МКС", що дозволило візуалізувати траєкторію польоту смертоносної зброї та роботу захисників українського неба.

Ці кадри стали черговим документальним свідченням масштабів агресії, зафіксованим навіть за межами земної атмосфери.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська окупаційна армія 27 грудня завдала серії ракетно-дронових ударів по Києву. Було відомо про загиблого і майже 30 постраждалих. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

За його словами, на одній із локацій ворожих ударів було виявлено фрагменти тіла. Мова про вороже влучення у багатоповерхівку у Шевченківському районі.

Також "Коментарі" писали, що моніторингові ресурси, що відстежують активність ворожої авіації та ракетних військ, оприлюднили попередження про високу загрозу обстрілу столичного регіону. За наявною інформацією, "30 балістичних ракет „Іскандер-М“ та „Циркон“ полетять на Київ/область протягом 48 годин".



