«Видаются взрывы и перехваты»: астронавты МКС зафиксировали масштабную ракетную атаку РФ на Киев

Масштабный российский ракетный удар по Киеву, произошедший в ночь на 27 декабря 2025 года, удалось зафиксировать с борта Международной космической станции. Видеоролик, демонстрирующий атаку с орбиты, скомпоновал энтузиаст по астронавтике и фотографии Риккардо Росси.

«Видно взрывы и перехваты»: астронавты МКС зафиксировали масштабную ракетную атаку РФ на Киев

Для создания видео автор использовал официальные материалы, а именно "снимки, размещенные на официальном сайте НАСА". Благодаря специфике космической съемки на кадрах четко зафиксировано ход обстрела:

"На видео видны взрывы, а также баллистические и крылатые ракеты "Искандер" и Х-101 и их перехват украинскими системами ПВО".

Специалисты объясняют необычный облик ракет на кадрах особенностями фототехники. В частности, "длинный "след" от ракет объясняется большой выдержкой камеры на борту МКС", что позволило визуализировать траекторию полета смертоносного оружия и работу защитников украинского неба.

Эти кадры стали еще одним документальным свидетельством масштабов злости, зафиксированным даже за пределами земной атмосферы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская оккупационная армия 27 декабря нанесла серию ракетно-дроновых ударов по Киеву. Было известно о погибшем и около 30 пострадавших. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, на одной из локаций вражеских ударов были обнаружены фрагменты тела. Речь о враждебном попадании в многоэтажку в Шевченковском районе.

Также "Комментарии" писали, что мониторинговые ресурсы, отслеживающие активность вражеской авиации и ракетных войск, обнародовали предупреждение о высокой угрозе обстрела столичного региона. По имеющейся информации, "30 баллистических ракет "Искандер-М" и "Циркон" полетят в Киев/область в течение 48 часов".



