Віднині Україна може атакувати чверть території та 70% населення РФ: сенсаційні деталі

Україна суттєво розширила можливості своїх далекобійних безпілотників, які тепер здатні уражати об’єкти на території Росії на відстані до 1600 кілометрів. За оцінками міжнародних аналітиків, у зоні досяжності опинилася приблизно чверть території РФ. При цьому атаки дедалі частіше відбуваються не лише поблизу фронту, а й у глибокому тилу, включно з районами Уралу, які раніше вважалися віддаленими від бойових дій.

Зокрема, наприкінці квітня було зафіксовано удар у Єкатеринбурзі — місті, що розташоване за тисячі кілометрів від України. Там постраждав житловий будинок, і це стало першим подібним випадком від початку повномасштабної війни. Місцеві жителі відзначають, що подія викликала значний резонанс, адже до цього часу регіон сприймався як безпечний. Додатково через загрозу атак безпілотників неодноразово тимчасово зупиняли роботу місцевого аеропорту.

Аналітики підкреслюють символічність таких ударів: вони демонструють, що навіть віддалені промислові центри більше не є недосяжними. Історично ці регіони вважалися тиловими, зокрема ще з часів Другої світової війни, коли туди евакуйовували стратегічні підприємства.

На тлі позиційного характеру бойових дій на фронті роль дронів стрімко зростає. Сторони конфлікту дедалі частіше застосовують безпілотні апарати для атак по інфраструктурі. Україна, зокрема, зосереджується на ударах по нафтопереробних заводах, промислових підприємствах і логістичних вузлах, що безпосередньо впливає на економічні можливості Росії.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв про намір і надалі розвивати цей напрям, наголошуючи, що Україна вже має змогу завдавати ударів на відстані понад 1500 кілометрів. За такими оцінками, у зоні потенційного ураження перебувають регіони, де проживає більшість населення Росії.

Окрім цього, удари фіксувалися і по військових об’єктах, зокрема авіабазах, а також по підприємствах паливно-енергетичного комплексу на Уралі. Такі атаки спричиняють пожежі, пошкодження виробничих потужностей і створюють додатковий тиск на економіку РФ.

