Коли закінчиться війна в Україні: озвучено несподівану заяву про сенсаційний інсайд з Кремля

Директор Центру вивчення окупації Петро Андрющенко поділився своїм баченням можливого завершення війни, спираючись, зокрема, на інформацію, яка, за його словами, надходить із російських політичних кіл. Він вважає, що ключовим фактором залишатиметься розвиток подій найближчими місяцями, зокрема до осені.

За його оцінкою, якщо до цього часу не відбудеться реального прогресу в переговорах із Росією, конфлікт продовжиться до повної військової перемоги України. Андрющенко підкреслює, що саме силовий сценарій може стати вирішальним і дозволить повернути тимчасово окуповані території.

Андрющенко також звернув увагу на внутрішні процеси в Росії. За його словами, з’являється дедалі більше сигналів про напруження в оточенні Володимир Путін. Він стверджує, що частина російської еліти починає сумніватися у стійкості чинної влади та побоюється втратити свої позиції разом із нинішнім керівництвом.

Експерт зазначає, що ці настрої можуть свідчити про поступові зміни всередині російської політичної системи, які потенційно вплинуть і на перебіг війни. Водночас він наголошує, що такі сигнали варто сприймати обережно, адже вони не завжди мають офіційне підтвердження.

Говорячи про строки завершення війни, політик підкреслив, що точних прогнозів наразі немає. Проте він допускає, що активна фаза бойових дій може тривати щонайменше ще рік, якщо дипломатичний шлях не дасть результатів.

Водночас Андрющенко висловив обережний оптимізм, наголошуючи, що Україна має шанси не лише зупинити агресію, а й поступово відновити контроль над своїми територіями. За його словами, нинішній етап війни може наближати країну до переломного моменту.

"Коментарі" вже писали, що російський пропагандист Захар Прилєпін визнав, що перебіг війни проти України суттєво відрізняється від початкових очікувань Кремля. За його словами, ситуація на фронті змінилася не на користь Росії, а динаміка подій свідчить про поступове погіршення позицій окупаційних сил.