Когда закончится война в Украине: озвучено неожиданное заявление о сенсационном инсайде из Кремля

Директор Центра изучения оккупации Петр Андрющенко поделился своим видением возможного завершения войны, опираясь, в частности, на информацию, по его словам, поступающую из российских политических кругов. Он считает, что ключевым фактором будет оставаться развитие событий в ближайшие месяцы, в частности, до осени.

По его оценке, если до этого времени не произойдет реальный прогресс в переговорах с Россией, конфликт продолжится до полной военной победы Украины. Андрющенко подчеркивает, что именно силовой сценарий может стать решающим и позволит вернуть временно оккупированные территории.

Андрющенко также обратил внимание на внутренние процессы России. По его словам, появляется все больше сигналов о напряжениях в окружении Владимир Путин. Он утверждает, что часть российской элиты начинает сомневаться в устойчивости действующей власти и опасается лишиться своих позиций вместе с нынешним руководством.

Эксперт отмечает, что эти настроения могут свидетельствовать о постепенном изменении внутри российской политической системы, которые потенциально повлияют и на ход войны. В то же время, он отмечает, что такие сигналы следует воспринимать осторожно, ведь они не всегда имеют официальное подтверждение.

Говоря о сроках завершения войны, политик подчеркнул, что точных прогнозов пока нет. Однако он допускает, что активная фаза боевых действий может длиться не менее года, если дипломатический путь не даст результатов.

В то же время Андрющенко выразил осторожный оптимизм, отмечая, что у Украины есть шансы не только остановить агрессию, но и постепенно возобновить контроль над своими территориями. По его словам, нынешний этап войны может приближать страну к переломному моменту.

