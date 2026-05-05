Отныне Украина может атаковать четверть территории и 70% населения РФ: сенсационные детали

Украина существенно расширила возможности своих дальнобойных беспилотников, теперь способных поражать объекты на территории России на расстоянии до 1600 километров. По оценкам международных аналитиков, в зоне досягаемости оказалась около четверти территории РФ. При этом атаки все чаще происходят не только вблизи фронта, но и в глубоком тылу, включая районы Урала, ранее считавшиеся удаленными от боевых действий.

В частности, в конце апреля был зафиксирован удар в Екатеринбурге — городе, расположенном в тысячах километров от Украины. Там пострадал жилой дом, и это стало первым подобным случаем с начала полномасштабной войны. Местные жители отмечают, что событие вызвало значительный резонанс, ведь до этого времени регион воспринимался как безопасный. Дополнительно из-за угроз атак беспилотников неоднократно временно останавливали работу местного аэропорта.

Аналитики подчеркивают символичность таких ударов: они демонстрируют, что даже отдаленные промышленные центры больше недоступны. Исторически эти регионы считались тыловыми, в частности, еще со времен Второй мировой войны, когда туда эвакуировали стратегические предприятия.

На фоне позиционного характера боевых действий на фронте роль дронов стремительно растет. Стороны конфликта все чаще используют беспилотные аппараты для атак по инфраструктуре. Украина, в частности, сосредотачивается на ударах по нефтеперерабатывающим заводам, промышленным предприятиям и логистическим узлам, что оказывает непосредственное влияние на экономические возможности России.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял о намерении и дальше развивать это направление, отмечая, что Украина уже имеет возможность наносить удары на расстоянии более 1500 километров. По подобным оценкам, в зоне потенциального поражения находятся регионы, где проживает большинство населения России.

Кроме того, удары фиксировались и по военным объектам, в частности авиабазам, а также по предприятиям топливно-энергетического комплекса на Урале. Такие атаки вызывают пожары, повреждения производственных мощностей и оказывают дополнительное давление на экономику РФ.

