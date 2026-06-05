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Відмова Путіна від миру переросте у небувале пекло для Росії: озвучено термінову заяву

Зеленський заявив, що схвалив для СБУ проведення нових операцій проти Росії

5 червня 2026, 23:25
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Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський 4 червня оприлюднив відкритого листа Володимиру Путіну, а вже ввечері 5 червня прокоментував реакцію російської сторони. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, підкресливши головні меседжі та результати першої комунікації через лист.

Відмова Путіна від миру переросте у небувале пекло для Росії: озвучено термінову заяву

Фото: з відкритих джерел

На його думку, відповідь Кремля виявилася слабкою та не демонструє готовності Москви завершувати війну. 

"На жаль, російська сторона знову обирає війну — всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати й не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші, — вони всі сьогодні були дуже усміхнені. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію — більше", — наголосив Зеленський. 

Глава держави висловив подяку всім міжнародним партнерам та громадянам, які підтримують Україну й прагнуть миру. Він повідомив, що схвалив нові операції Службі безпеки України проти Росії: "ЦСО "А" – номер один по ураженнях ворога на фронті. З початку року результативно ми захищаємо свою державу, ми захищаємо свою незалежність". 

Крім військових дій, Зеленський підкреслив, що дипломатична команда працює над організацією нових зустрічей із європейськими та американськими партнерами. 

"Ми знаємо, що європейці готують нові кроки на підтримку України. Я дякую всім в Сполучених Штатах, хто з нами, хто з Україною і хто старається зробити ситуацію кращою для захисту життя", — додав президент. 

"Коментарі" вже писали, що кремлівський правитель Володимир Путін заявив, що один із представників російського бізнесу нібито здійснив поїздку до Києва, де проводив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це він розповів під час Петербурзького міжнародного економічного форуму-2026, його слова цитують російські пропагандистські медіа.



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