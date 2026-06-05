Отказ Путина от мира перерастет в небывалый ад для России: озвучено срочное заявление

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня обнародовал открытое письмо Владимиру Путину, а уже вечером 5 июня прокомментировал реакцию российской стороны. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, подчеркнув главные месседжи и результаты первой коммуникации через письмо.

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По его мнению, ответ Кремля оказался слаб и не демонстрирует готовности Москвы завершать войну.

"К сожалению, российская сторона снова выбирает войну – все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет кончать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал. Не хочет он ничего менять и не хочет признать, что его война нравится только ему и тем, кто тянет с него деньги, – они все сегодня были очень улыбающимися. Значит, денег у России должно стать меньше, а давления на Россию больше", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства выразил благодарность всем международным партнерам и гражданам, которые поддерживают Украину и стремятся к миру. Он сообщил, что одобрил новые операции Службе безопасности Украины против России: "ЦСО "А" – номер один по поражениям врага на фронте. С начала года результативно мы защищаем свое государство, мы защищаем свою независимость".

Помимо военных действий Зеленский подчеркнул, что дипломатическая команда работает над организацией новых встреч с европейскими и американскими партнерами.

"Мы знаем, что европейцы готовят новые шаги в поддержку Украины. Я благодарю всех в Соединенных Штатах, кто с нами, кто с Украиной и кто старается сделать ситуацию лучше для защиты жизни", — добавил президент.

"Комментарии" уже писали, что кремлевский правитель Владимир Путин заявил, что один из представителей российского бизнеса якобы совершил поездку в Киев, где проводил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал во время Петербургского международного экономического форума-2026, его слова цитируют российские пропагандистские СМИ.