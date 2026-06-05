Зеленський запросив путінського бізнесмена на зустріч у Києві: деталі скандалу

Кремлівський правитель Володимир Путін заявив, що один із представників російського бізнесу нібито здійснив поїздку до Києва, де проводив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це він розповів під час Петербурзького міжнародного економічного форуму-2026, його слова цитують російські пропагандистські медіа.

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За словами Путіна, кілька тижнів тому до нього зателефонував знайомий підприємець, який звернувся з несподіваним повідомленням.

"Три тижні тому один із представників наших бізнес-кіл зателефонував мені і поставив запитання. Сказав: "Володимире Володимировичу..." В принципі, цю людину знаю дуже давно, у нас немає таких близьких контактів, але я йому довіряю, він порядна людина. Подзвонив і каже: "Володимире Володимировичу, мене запрошують до Києва"... Я кажу: "Ну, будь ласка, їдьте. А я тут до чого?" "Ну, я хотів обов'язково вам про це повідомити, тому що напевно йтиметься про якісь питання, пов'язані з відносинами між двома країнами"", — переказав Путін.

Після цього, як стверджує російський президент, цей неназваний бізнесмен дійсно вирушив до української столиці, де нібито мав розмову із Зеленським.

Далі Путін зазначив, що після повернення підприємець передав йому зміст розмови.

"Повернувся, я з ним зустрівся. Ну, крім всякої дрібниці, найголовніше — пан Зеленський просив про зустріч. Я кажу: "Я ніколи не відмовлявся". Але зустрічатися, як у нас кажуть, з порожнього в порожнє перекладати", — заявив глава Кремля.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський відреагував на останні заяви Кремля, підкресливши небажання російської сторони припиняти війну проти нашої держави. За словами українського лідера, позиція Москви свідчить про прагнення продовжувати бойові дії, навіть попри очевидну слабкість і розчарування, яке це викликає у світової спільноти.