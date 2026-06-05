Кремлевский правитель Владимир Путин заявил, что один из представителей российского бизнеса якобы совершил поездку в Киев, где проводил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал во время Петербургского международного экономического форума-2026, его слова цитируют российские пропагандистские СМИ.

Фото: из открытых источников

По словам Путина, несколько недель назад ему позвонил знакомый предприниматель, который обратился с неожиданным сообщением.

"Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов позвонил по телефону мне и задал вопрос. Сказал: "Владимир Владимирович..." В принципе, этого человека знаю очень давно, у нас нет таких близких контактов, но я ему доверяю, он порядочный человек. Позвонил и говорит: "Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев"... Я говорю: "Ну, пожалуйста, поезжайте. А я тут при чем?" "Ну, я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что наверняка речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами"", — сказал Путин.

После этого, как утверждает российский президент, этот неназванный бизнесмен действительно отправился в украинскую столицу, где якобы разговаривал с Зеленским.

Далее Путин отметил, что по возвращении предприниматель передал ему содержание разговора.

"Вернулся, я с ним встретился. Ну, кроме всякого пустяка, самое главное — господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: "Я никогда не отказывался". Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в пустое переводить", — заявил глава Кремля.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на последние заявления Кремля, подчеркнув нежелание российской стороны прекращать войну против нашего государства. По словам украинского лидера, позиция Москвы свидетельствует о стремлении продолжать боевые действия, несмотря на очевидную слабость и разочарование, которое это вызывает у мирового сообщества.