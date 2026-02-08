Відкрите зізнання росіян: що ворог витворяє в Покровську з мирним населенням

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило чергове радіоперехоплення, яке містить пряме зізнання російських військових у розстрілі цивільних мешканців. Про це повідомили в Головне управління розвідки МО України.

Росіяни розстрілюють мирних мешканців Покровську

Згідно з перехопленою розмовою, злочин стався в околицях Покровську. Двоє військовослужбовців армії РФ розстріляли місцевих жителів, після чого самовільно залишили бойові позиції. Цю інформацію підтверджує російський офіцер 30-ї окремої мотострілецької бригади 3-ї армії РФ, чий голос зафіксовано в перехопленні.



У розмові офіцер відкрито визнає факт убивства мирних людей та повідомляє про втечу виконавців злочину. Окрім цього, у записі звучить наказ затримати російських військових, причетних до розстрілу. Їм наказано зв’язати та доставити після виявлення, що свідчить про спробу внутрішнього "розбору" без жодних правових процедур.

У ГУР наголошують, що такі перехоплення є черговим доказом системності воєнних злочинів, які вчиняє російська армія на тимчасово окупованих і прифронтових територіях України. Розстріли цивільних та позасудові розправи над власними військовими, які намагаються втекти або стали "незручними", розглядаються як елемент свідомої політики держави-агресора.

Українська розвідка підкреслює, що всі зафіксовані матеріали передаються до відповідних органів для документування воєнних злочинів РФ і подальшого використання в міжнародних судових інстанціях.

